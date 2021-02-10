Раскрыта цена OnePlus Pad, у Mi Pad 6 будет достойный конкурент

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OnePlus Pad будет стоить относительно недорого

Анонс первого в истории планшета компании OnePlus Pad немного затянулся. Впервые мы увидели его на январской презентации вместе со смартфонами OnePlus. На время о нем просто забыли, а потом без громких заявлений просто оставили возможность предзаказа на официальном сайте, но цены там не было.

И вот сейчас инсайдер вскрыл цену планшета. В Индии он будет стоить примерно 375$ и за такие деньги это реально очень крутой планшет. В этом году он сможет побороться за звание топа за свои деньги с будущим Xiaomi Pad 6 .

Для тех кто не знает что же такого хорошего в этой новинке я перечислю его основные характеристики:

Дисплей: 11,61", с соотношением 7:5, 2800 x 2000 пикселей, 296ppi, IPS 144 Гц, 500нит, 2048 уровней яркости, стекло 2,5D

CPU: 8 ядер MediaTek Dimensity 9000

Память: оперативная 12 ГБ LPDDR5 и накопитель 256 ГБ UFS 3.1

Камеры: основная 13Мп, фронтальная 8Мп

Батарея: 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, 1-87% за 60 минут

Звук: Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos,

Габариты: толщина 6,54 мм и вес 552 г

Европейские цены могут быть немного выше, но все равно это будет очень заманчивое предложение. А чтобы выбрали OnePlus Pad или Xiaomi Pad 6?

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Источник: twitter