Распродажа! Легендарный смартфон iPhone 11 для тех, кому надоел ШИМ всего от 9 147

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девайс для тех, кто ценит качество!

iPhone 11 – легендарный девайс, который до сих пор остается актуальным, особенно для тех, кого не устраивает ШИМ на OLED-матрицах. Большим преимуществом этого смартфона также достаточно длительная поддержка программного обеспечения и узнаваемый дизайн.

iPhone 11 имеет 6,1” дисплей Liquid Retina с яркими цветами и отличными углами обзора. Дисплей поддерживает технологию True Tone, то есть экран автоматически подстраивается под освещение окружающей среды.

«Одинадцатое яблочко» работает на процессоре Apple A13 Bionic, обеспечивающем быстрый запуск современных приложений. Девайс поддерживает технологию Face ID, которая работает без нареканий и позволяет безопасно разблокировать устройство, просто посмотрев на экран.

Смартфон может дать фору даже новейшим моделям благодаря камере. Одиннадцатый имеет 12-мегапиксельную основную камеру и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру. Он также поддерживает ночной режим, Deep Fusion, портретный режим и Smart HDR для создания естественных фотографий с улучшенной детализацией и цветом. Также iPhone 11 записывает видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду и оптической стабилизацией изображения.

Правда, емкость аккумулятора составляет всего 3110 мАч, что по современным меркам не так много, но отличная оптимизация точно исправляет ситуацию.

iPhone 11 очень качественный и точно подойдет неприхотливым людям, которым нужно стабильное устройство, с качественными материалами и великолепной камерой. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

iPhone 11 - от 9 147 грн ($238)

*цена указана с купоном от продавца на $3 и промокодом на $22 WS2EU20

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