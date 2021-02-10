Распродажа павербанков: HOCO на 30 000 мАч с быстрой зарядкой 22.5W отдают за 799

25

Выгодное предложение для покупки полезного девайса

Основной ажиотаж на павербанках в нашей стране уже прошел. Ситуация со светом стабилизировалась и проблем и зарядкой гаджетов теперь почти нет. На этом фоне цены на павербанки стремительно поползли вниз и сейчас достигли минимальной отметки, теперь цены на них даже ниже, чем до начала войны.

И именно сейчас самый выгодный момент купить себе этот гаджет, если у вас его до сих пор нет. Во-первых, это действительно удобная вещь в пути или на отдыхе, а во-вторых, никогда не знаешь что придет в голову нашему соседу этой зимой. Так что лучше, как в пословице, готовить сани летом и приобрести один мощный павербанк на всякий случай.

Одной из успешных моделей является HOCO J101B. Он имеет номинальную емкость 30000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22.5 Вт. Одновременно можно заряжать до 3 устройств, но мощность будет делиться между ними. У него простой дизайн и корпус из качественного матового пластика.

Это не игрушка с дисплеями и фонариками, а надежный инструмент, исправно выполняющий свою основную функцию. Сейчас его можно приобрести в интернет-магазине Andro-price всего за 799 грн.

HOCO J101B 22.5W 30 000 мАч - 799 грн

Обращаю ваше внимание, что на рынке во время неслыханного ажиотажа появилось достаточно большое количество подделок на павербанки и нужно покупать их только у проверенных продавцов, потому что соблазнившись сверхнизкой ценой можно получить песок внутри вместо аккумуляторов. В нашем магазине товар проверен и протестирован и это 100% оригинал.

Читайте также: Новые актуальные эксклюзивные промокоды для AliExpress от Andro-news