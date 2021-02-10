Распродажа! Субфлагман с задатками флагмана и крутым дизайном Realme GT NEO 3T всего от 10 842

44

Отличные характеристики и стильный дизайн

Стильный смартфон с дизайном суперкара и крутыми характеристиками, это все о нем – Realme GT NEO 3T. Это субфлагман, способный на все и даже больше.

Смартфон Realme GT Neo 3T оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,62 дюйма и разрешением 1080×2400, прикрытым плоским стеклом Corning Gorilla Glass 5 без загнутых краев. Физические размеры экрана составляют 69х153 мм, соотношение сторон – 20:9, плотность точек – 398 ppi. Ширина рамки вокруг экрана составляет по 3 мм по бокам, 4 мм сверху и 5 мм снизу. На экране поддерживается частота обновления 120 Гц.

Realme GT Neo 3T получил две полноценных камеры – основную и (над) широкоугольную. Это похвально, поскольку китайские производители данного эшелона почти все резко свернули тему установки широкоугольных камер, как раньше полностью лишили смартфонов длиннофокусной оптики. Здесь хотя бы настоящий широкоугольный модуль на 119° есть. В дополнение к этим двум добавлен простенький вспомогательный 2-мегапиксельный модуль.

В Realme GT Neo 3T установлена система Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G. И это очень крутой процессор, его особенностью является то, что он остается холодным даже в самых сложных задачах.

Realme GT Neo 3T получил батарею достойной емкости 5000 мАч. Автономность аппарата демонстрирует вполне удовлетворительную, особенно учитывая мощную аппаратную платформу. Поддерживается быстрая зарядка 80 Вт с фирменной технологией Super Dart Charge. От такого устройства смартфон будет заряжаться чуть менее 40 минут.

Смартфон действительно хорошо показывает себя, особенно по сравнению с конкурентами. Здесь вам и крутое стабильное железо, и необычный дизайн, отличный дисплей – это все за относительно небольшую цену. Данный смартфон можно приобрести по ссылке ниже:

Realme GT Neo 3T 8/128 GB – 10 842 грн.

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress

Читайте также: ﻿Экономический спад существенно тяготит мировой рынок смартфонов - есть уже определенная статистика



https://andro-news.com/ru/news/lyudi-ne-hochut-kupuvati-smartfoni-kompanii-virobniki-rahuyut-zb.html Люди не хотят покупать смартфоны: компании-производители считают убытки, в то время как Transsion считает заработанные деньги (Адм. панель)