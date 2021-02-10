Распродажа ZMI PurPods – лучшие бюджетные наушники от Xiaomi отдают всего за 1199 год.

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Очень выгодное предложение на рынке Украины

ZMI PurPods – это качественные бюджетные наушники от компании Xiaomi. По своей цене они обладают очень качественным звуком и считаются одним из лучших вариантов на рынке среди бюджетных моделей.

Наушники и кейс выполнены из качественного белого глянцевого пластика. Они несколько упрощенной версией известной модели PurPods Pro. Младшая версия потеряла систему активного шумоподавления, но основные спецификации остались от старшей модели.

Наушники обладают Bluetooth 5.2, защитой IPX4, автономностью до 32 часов с кейсом (до 10 часов без него) и режимом низкой задержки звука для игр. Также ZMI PurPods могут похвастаться функцией EQsmart, автоматически регулирующей громкость звука в зависимости от окружающего шума. Заряжается устройство через порт USB-C. Ниже приведу подробные характеристики:

Bluetooth: v5.2

Кодеки: SBC, AAC

Излучатель: динамический 9 мм

Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц

Время работы: 10 час.(без кейса)

Емкость аккумулятора наушника: 48 мАч

Емкость кейса: 490 мАч

Защита: IPX4

Вес наушника: 5.4 г

Вес кейса: 46 г

комплект:

руководство по эксплуатации

Два комплекта амбушур

Кабель type-c 20см

Средняя стоимость этих наушников в украинских магазинах составляет около 2000 грн, но вы можете приобрести глобальную версию в нашем Интернет-магазине Andro-price с огромной скидкой всего за 1199 грн по этой ссылке .

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