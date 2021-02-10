Руководитель Redmi пообещал анонс первого игрового смартфона Redmi на Dimensity 1200 уже очень скоро

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Уже очень скоро мы можем увидеть первый игровой смартфон от Redmi ﻿на базе Dimensity 1200 ﻿

Нужно признать то факт, что на рынке мало игровых смартфонов. По сути, любое мощно устройство можно смело назвать игровым, ведь топовое железо способно удовлетворить любые наши запросы и игры не исключение.

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Тем не менее Лу Вейбинг, топ-менеджер Redmi, недавно заявил, что компания в скором будущем выпустит свой первый игровой смартфон. Много о нём он не сказал, но пока, главной особенностью названы процессор MediaTek Dimensity 1200 и плоский экран на основе технологии OLED E4 от Samsung.

Напомним, что Dimensity 1200 является свежим флагманским решением от MediaTek и призван конкурировать с самим Snapdragon 888. Процессор построен по 6-нм техпроцессу, ядра расположены по схеме «1+3+4». Ядро Cortex-A78 имеет частоту 3.0 ГГц, три других аналогичных ядра работают на частоте 2.6 ГГц. Отдельный блок отведён под энергоэффективные ядра Cortex-A55, которые могут работать на частоте до 2.0 ГГц. За графику отвечает 9-ядерный GPU ускоритель Mali-G77.

Отдельно, для оптимизации под игры была представлена технология MediaTek HyperEngine 3, которая затрагивает такие важные для игр элементы как - скорость и стабильность интернет соединения, оптимизация изображение и передача звуков без задержки.

Хотелось также напомнить, что перед презентацией Redmi K40 мы уже информировали вас, что компания выпустила два игровых аксессуара для своих флагманов. Интересно, эти дополнительные кнопки и система активного охлаждения будут подходить к новому игровому смартфону или компания готов отдельную линейку аксессуаров?

Надеемся, что скоро нам сообщать другие важные подробности в отношении этого смартфона. Лу Вейбинг намекнул, что «цена на него будет такая, от которой невозможно отказаться».

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Источник: mydrivers.com﻿