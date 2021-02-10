Руководитель Redmi пообещал анонс первого игрового смартфона Redmi на Dimensity 1200 уже очень скоро
Уже очень скоро мы можем увидеть первый игровой смартфон от Redmi на базе Dimensity 1200
Нужно признать то факт, что на рынке мало игровых смартфонов. По сути, любое мощно устройство можно смело назвать игровым, ведь топовое железо способно удовлетворить любые наши запросы и игры не исключение.
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Тем не менее Лу Вейбинг, топ-менеджер Redmi, недавно заявил, что компания в скором будущем выпустит свой первый игровой смартфон. Много о нём он не сказал, но пока, главной особенностью названы процессор MediaTek Dimensity 1200 и плоский экран на основе технологии OLED E4 от Samsung.
Напомним, что Dimensity 1200 является свежим флагманским решением от MediaTek и призван конкурировать с самим Snapdragon 888. Процессор построен по 6-нм техпроцессу, ядра расположены по схеме «1+3+4». Ядро Cortex-A78 имеет частоту 3.0 ГГц, три других аналогичных ядра работают на частоте 2.6 ГГц. Отдельный блок отведён под энергоэффективные ядра Cortex-A55, которые могут работать на частоте до 2.0 ГГц. За графику отвечает 9-ядерный GPU ускоритель Mali-G77.
Отдельно, для оптимизации под игры была представлена технология MediaTek HyperEngine 3, которая затрагивает такие важные для игр элементы как - скорость и стабильность интернет соединения, оптимизация изображение и передача звуков без задержки.
Хотелось также напомнить, что перед презентацией Redmi K40 мы уже информировали вас, что компания выпустила два игровых аксессуара для своих флагманов. Интересно, эти дополнительные кнопки и система активного охлаждения будут подходить к новому игровому смартфону или компания готов отдельную линейку аксессуаров?
Надеемся, что скоро нам сообщать другие важные подробности в отношении этого смартфона. Лу Вейбинг намекнул, что «цена на него будет такая, от которой невозможно отказаться».
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Источник: mydrivers.com
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