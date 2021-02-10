Ряд флагманов Samsung оказались в черном списке бенчмарка Geekbench

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На днях Samsung вляпалась в очередной скандал. Нашлись доказательства того, что она искусственно занижает производительность устройств при работе с более чем 10 тысячами приложений. Причем делает это штатная утилита Game Optimizing Service (GOS), задача которой оптимизировать работу смартфона во время игрового процесса. Что любопытно, в перечне приложений, чья производительность ограничена, нет ни одного бенчмарк-приложения.

Удивительно еще и то, что в список «персон нон грата» входит 233 приложения самой Samsung и в нем можно найти более сотни утилит от Google. И при этом Game Optimizing Service благоволит синтетическим тестам Geekbench, 3D Mark, PCMark, GFXBench, Antutu, CPDT и Androbench, работу которых не тормозят. Выходит так, что компания хоть и не накручивает специально результаты тестов и замеров, но по факту они показывают ту производительность, которую смартфон не выдает в обычных сценариях работы.

При запуске теста аппарат работает на максимуме мощности, соответственно, бенчмарк выдаёт отличные результаты. Но затем, когда тесты завершены, производительность снижается — частоты графики и процессора опускаются, чтобы смартфон не жрал батарейку и не перегревался.

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Разработчики Geekbench отреагировали на это и изгнали из таблицы результатов флагманы серий Galaxy S10, Galaxy S20 и Galaxy S21, а также удалили все результаты прогонки. Еще один интересный момент, на который стоит обратить внимание, заключается в том, что в список не входит серия Galaxy S22, несмотря на то, что Samsung подтвердила, что линейка поставляется с GOS, по крайней мере, в Южной Корее. Причина такой метаморфозы на данный момент неясна.

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Источник: gizmochina