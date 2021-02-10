Samsung признала факт искусственного снижения производительности

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Правда, сделал это странно и обещает исправить все программно

Samsung попала в заголовки новостей из-за того, что были обнаружены факты того, что она искусственно занижает производительность. Причина в сервисе Samsung Game Optimizing Service (GOS), задача которого оптимизировать производительность системы и не допустить перегрева в играх. В реальности же GOS ограничивает производительность и других приложений, а всего утилит, работу которых тормозят насчитали более 10 тысяч.

Samsung пообещала разобраться и для этого ей понадобилось не так много времени. Компания подтвердила, что действительно GOS оптимизирует производительность чипа и видеоускорителя, чтобы предотвратить чрезмерный нагрев во время длительных игровых сессий. При этом она не стала прямо говорить о том, что ограничение производительности затрагивает не только игры. При этом обещано, что вскоре компания выпустит обновление «обеспечивающее приоритет производительности».

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Как в итоге все это будет реализовано, можно будет судить уже после того, как компания выпустит обновление. Почти наверняка энтузиасты попытаются проверить, какие приложения окажутся в списке тех, на кого распространяется ограничение производительности.

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Источник: androidauthority