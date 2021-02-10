Рынок смартфонов 2021 года: ключевые игроки и статистика продаж за весь год и 4 квартал

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Концерн BBK рулит и Realme стремительно растет

Дефицит — это главное слово, которое характеризует рынок смартфонов 2021 года. Такого масштаба кризиса никто не ожидал, он оказался беспрецедентным по масштабам и влиянию на рынки. Пандемия так и не дала индустрии полноценно восстановиться. Это хорошо видно по итогам четвертого квартала прошлого года, в котором зафиксировано падение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики компании Omdia опубликовали свой отчет по мировому рынку смартфонов в период с октября по декабрь 2021 года и весь прошлый год. Он интересен тем, что эксперты назвали топ-10 крупнейших производителей мобильных устройств, тогда как прочие аналитики ограничиваются пятеркой лучших.

Успешным стал четвертый квартал прошлого года для Apple, которая сумела продать 87 млн iPhone и занять первую строчку рейтинга с результатом 24% доли рынка. На 18 млн меньше удалось реализовать Samsung, чья доля составила 19%, и она взяла «серебро». Третьей стала Xiaomi, продавшая 45,2 млн смартфонов и ее доля равна 13%.

С четвертого по шестое место заняли «дочки» дружной семьи BBK: Vivo, Oppo и Realme. Первые две взяли по 9% доли рынка, а Realme — 5%. Если же суммировать результат трех производителей, то выходит, что второе место в рейтинге за BBK с долей 23%. В годовом исчислении у всего трио зафиксировано падение и только Realme смогла немного нарастить продажи в сравнении с третьим кварталом 2021 года.

Седьмую строчку сумела взять Honor, которая начала понемногу наращивать свои продажи. Обращает на себя внимание Motorola, которая стала лидером по росту продаж — 27,6% в годовом исчислении. Ее доля составила 12,5% против 9,8% годом ранее. Замкнули десятку лучшиx Tecno и iTel, но последняя стала аутсайдером, продемонстрировав падение на 35,4% в годовом исчислении.

Сдулась Huawei, которая под гнетом санкций даже не попала в топ-10, и ее доля составляет менее 1%. Если говорить о 4 квартале в целом, то падение продаж составило 6,7% в годовом исчислении. Среди причин такого результата называют инфляцию, падение спроса и дефицит комплектующих.

По итогам же всего 2021 года рынок вернулся к росту. Было продано 1,338 млрд смартфонов против 1,294 млрд годом ранее. Рост составил 3,4%. Первое место за Samsung с 271,5 млн проданных мобильников и долей рынка 20%. И это при условии, что компания медленнее других росла. Вторая строчка за Apple, сумевшая взять 18% доли рынка и в количественном выражении это 236,2 млн проданных iPhone. В тройке лидеров обосновалась Xiaomi, продажи устройств которой выросли на 28,2%, и ее доля на рынке составила 14%.

Четвертую и пятую позицию заняли Vivo и Oppo, на долю устройств которых пришлось по 10% рынка. Успешным 2021 год стал для Realme, продажи смартфонов составили 58,1 млн против 39,1 млн годом ранее. За компанией рекорд по приросту продаж — 48,6%. На девятое место сумела пробиться Huawei, чья доля на рынке составила 3% против 15% по итогам 2020 года.

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Источник: gsmarena