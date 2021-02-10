С лидерством Xiaomi в Европе не все так однозначно

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Квартальные итоги на европейском рынке: ребята из Counterpoint не согласны с результатами Strategy Analytics в части первого места Xiaomi

Не так давно аналитики Strategy Analytics по итогам второго квартала 2021 года отдали первое место на европейском рынке Xiaomi. Естественно, что компания гордится этим достижением и пообещала на предстоящей презентации 10 августа поговорить об этом подробнее и поведать о том, как же тяжело она шла к успеху. Но так случилось, что с коллегами готовы поспорить эксперты Counterpoint.

Они также взялись за подсчет количества поставленных смартфонов во втором квартале нынешнего года. По результатам их анализа лидерство за этот период сохранила за собой Samsung. Ее доля составила 31% и это на 4% ниже, чем годом ранее несмотря на то, что в годовом исчислении поставки выросли на 20%. Неудачным для компании стал июнь, когда продажи упали на 20% по сравнению с маем.

По данным Counterpoint, за Xiaomi закрепилась вторая строчка рейтинга и ее доля оценивается в 24%. Менее чем за год компания смогла увеличить свою долю на 11% и в годовом исчислении рост составил 151%. Самым успешным для Xiaomi стал июнь, когда она сумела заполучить 27,2% доли европейского рынка против 26,9% у Samsung. Вот и получается, что по итогам первого летнего месяца Xiaomi действительно сумела стать второй, но средний показатель за второй квартал оказался ниже, чем у Samsung.

Третьей во втором квартале стала Apple с долей 20% и это на 3% больше, чем годом ранее, а среднегодовой рост составил 55%. Компании все еще удавалось неплохо продавать серию iPhone 12, но по итогам третьего квартала, скорее всего, будет зафиксирован спад. Все же приближение анонса iPhone 13 будет сказываться на снижении спроса на прошлогодние модели. Отвоевать свое Apple сможет в четвертом квартале после старта продаж iPhone 13.

На четвертой строчке оказалась Oppo с результатом 7% доли рынка и годовым ростом поставок на 235%. Пятой стала OnePlus, чья доля по итогам второго квартала составила 3%. На шестом месте оказалась Realme, которая за год увеличила свое присутствие до 2% и продемонстрировала самый впечатляющий рост — 415%.

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Источник: phoneraena