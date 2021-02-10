S Pen для Galaxy S24 Ultra уже прошел сертификацию: чувствуется приближение крутого флагмана
Уже совсем скоро...
Ожидается, что Samsung представит долгожданную серию Galaxy S24 в начале следующего года. Уже было много слухов по поводу будущих устройств, но теперь новая сертификация намекает на стилус S Pen, который будет в паре с топовой моделью Galaxy S24 Ultra.
Как и Galaxy S23 Ultra, ожидается, что модель Galaxy S24 Ultra также выйдет на рынок со специальным стилусом – фирменным пером S Pen. Но еще до официального анонса S Pen был подмечен на сайте Bluetooth SIG.
Если посмотреть на онлайн-список, то база данных показывает, что стилус S Pen для Galaxy S24 Ultra имеет номер модели EJ-PS928. Эта модель S Pen такая же, как и SM-S928, который является стилусом, ассоциирующимся с Galaxy S24 Ultra. Сертификат Bluetooth лишь подтверждает, что S24 Ultra будет оснащен S Pen, но не раскрывает никаких других тонкостей по стилусу или смартфону.
Поскольку это смартфон нового поколения, последняя версия S Pen может появиться с улучшенным дизайном или дополнениями к его характеристикам или функциям.
Источник: 91mobiles