Самобытный Oppo Find X5 Pro засветился на «живых» снимках

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В оригинальности флагману не откажешь

Линейка Find в модельном ряду Oppo отвечает за премиум-сегмент. Устройства этой серии получают продвинутую начинку и хорошую камеру. Но в случае с Oppo Find X3 еще и оригинально обыграли блок основной камеры, объединив крупные датчики с «островком», который плавно переходит в корпус. Такого оформления нет ни у кого, поэтому неудивительно, что преемник унаследует эту черту, позволяющую выделиться.

Сегодня в сеть слили «живые снимки Oppo Find X5 Pro с акцентом на оформление блока основной камеры. Только в этот раз ушли от правильной формы, предложив в нижней части небольшой «наплыв». Мелочь, но она уже позволяет не только выделиться на фоне конкурентов, но и самоидентифицироваться на фоне предшественника. Эффектности Oppo Find X5 Pro еще добавляет и глянцевая серебристая и синяя расцветки. Логотип и надпись в нижнем правом углу указывает на то, продукт какой компании это и на причастность специалистов Hasselblad к настройке камеры флагмана.

Несмотря на то, что Hasselblad потрудилась над фотовозможностями Oppo Find X5 Pro, как и в случае с OnePlus 10 Pro, но набор датчиков тут будет другим. По слухам, творение Oppo получит два датчика разрешением 50 Мп каждый, где главный будет Sony IMX766, а ассистировать ему станет телеобъектив на 13 Мп. Смартфон должен получить 120-герцовый 2К-дисплей AMOLED, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор на 5000 мАч, проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 50 Вт.

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Источник: twitter