Samsung A42 может стать первым смартфоном на Snapdragon 750G

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Южнокорейская компания Samsung решила оснастить свою новинку Samsung A42 мощным процессором.

В начале сентября мы рассказывали вам о новом смартфоне Samsung под названием Galaxy A42 5G. Он должен стать самым дешевым смартфоном компании с поддержкой 5G. На момент анонса мы уже знали основные технические характеристики. Однако, самое главное компания решила оставить в секрете – процессор.

Сегодня появилась свежая информация о том, что сердцем устройства может выступать совершенно новая мобильная платформа Snapdragon 750G, представленная только вчера.

Индийское техно-издание Dealntech поделилось скриншотом исходного кода результатов теста смартфона в Geekbench. На изображении видно, что кодовое имя устройства – SM-A426B. Сам исходный код показал, что чип, на базе которого работает Galaxy A42, имеет восемь ядер, два из которых работают на частоте 2,21 ГГц, а остальные шесть – на частоте 1,8 ГГц. Также выяснилось, что совсем с чипом трудится видеускоритель Adreno 619.

Мы уже говорили о том, что в Сети ходят слухи, будто в Galaxy A42 установлен Qualcomm Snapdragon 690, представленный еще прошлом месяце. Однако, обнаруженные технические характеристики процессора, на самом деле установленного в новом смартфоне Samsung, совпадают с недавно представленным чипсетом Snapdragon 750G.

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Говорить о том, что это хорошие новости, не приходится. Фанатов Samsung может ждать действительно неплохое железо, да еще и очень свежее. Но, учитывая, что перед нами слухи, пока радоваться рано. Ждем точной информации в ближайшее время.

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Источник: GSMArena



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