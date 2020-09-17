Характеристики Samsung Galaxy S20 Fan Edition подтверждены

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О Samsung Galaxy S20 Fan Edition известно практически все. Осталось дело за малым — узнать официальный прайс

В сети достаточно давно и охотно обсуждают еще неанонсированный Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Благо инсайдеры всех мастей на постоянной основе подпитывали любопытство фанов компании в части характеристик новинки. Компания уже объявила о том, что намерена устроить 23 сентября релиз Galaxy S20 Fan Edition.

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Незадолго до анонса известный инсайдер Эван Бласс выложил скриншоты странички смартфона с официального сайта компании. А это означает, что все характеристики устройства официально подтверждены, а на следующей неделе нам остается только узнать, сколько запросят за смартфон. По той информации, что ранее мелькала в сети, нас ориентируют на прайс в диапазоне от $700 до $900.

Итак, идейно Samsung Galaxy S20 Fan Edition является преемником Galaxy S10 Lite и позиционируется как субфлагман. Правда, с оглядкой на характеристики устройства, по большинству черт он соответствует уровню флагманов.

В его арсенале AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, однокристальная система Snapdragon 865, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Поставляться смартфон будет с 32 Мп селфи-камерой и тремя датчиками на задней панели: 12 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (сверхширокоугольный) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум).

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Питает Samsung Galaxy S20 Fan Edition батарейка емкостью 4500 мАч, есть быстрая 25-ваттная зарядка и его можно заряжать без проводов. Заявлена поддержка реверсивной зарядки, технологий Quick Share, DeX Wireless и Wireless PowerShare, защита от воды IP68 и фирменная оболочка One UI 2 на базе Android 10.

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Источник: twitter