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Samsung анонсирует Galaxy Unpacked 2024 где представят Galaxy S24: раньше обычного

21.12.2023 248 0

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ШИ

Компания Samsung объявила дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2024, на котором представит новые смартфоны линейки Galaxy S24. Событие состоится 18 января в 20:00 по Киеву.

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В тизере мероприятия заметен намек на интеграцию технологий искусственного интеллекта. В частности, логотип похож на Google Bard, однако с названием Galaxy AI, однако, учитывая тесное сотрудничество Google и Samsung, не удивлюсь, если Galaxy AI будет на базе Google Bard.

Флагманы получат новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3, однако на нашем рынке некоторые модели получат чипсет Exynos. Пока непонятно, базовый или плюс вариант, но факт является фактом.

Samsung анонсирует Galaxy Unpacked 2024 где представят Galaxy S24: раньше обычного – фото 1

Недавно появились изображения смартфонов линейки со всех сторон. Они подтверждают обновление дизайна, которое будет более плоским, чем раньше. А еще в сети появилось недавно изображение с характеристиками устройства – традиционное для компании.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 21.12.2023
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Samsung анонсирует Galaxy Unpacked 2024 где представят Galaxy S24: раньше обычного