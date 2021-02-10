Samsung анонсирует Galaxy Unpacked 2024 где представят Galaxy S24: раньше обычного

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ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ШИ

Компания Samsung объявила дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2024, на котором представит новые смартфоны линейки Galaxy S24. Событие состоится 18 января в 20:00 по Киеву.

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В тизере мероприятия заметен намек на интеграцию технологий искусственного интеллекта. В частности, логотип похож на Google Bard, однако с названием Galaxy AI, однако, учитывая тесное сотрудничество Google и Samsung, не удивлюсь, если Galaxy AI будет на базе Google Bard.

Флагманы получат новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3, однако на нашем рынке некоторые модели получат чипсет Exynos. Пока непонятно, базовый или плюс вариант, но факт является фактом.

Недавно появились изображения смартфонов линейки со всех сторон. Они подтверждают обновление дизайна, которое будет более плоским, чем раньше. А еще в сети появилось недавно изображение с характеристиками устройства – традиционное для компании.

Источник - 9to5google