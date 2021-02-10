Samsung «эйайфон» против айфона – компания зарегистрировала бренды AI Phone и AI Smartphone

27

Ну совсем не похоже на «айфон»

Ожидается, что смартфоны Samsung Galaxy S24 получат новые возможности искусственного интеллекта. Процессоры Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивают аппаратные возможности для этого. Корейская компания зарегистрировала в ЕС и Великобритании торговые марки AI Phone и AI Smartphone.

Ранее сообщалось, что Samsung введет генеративный искусственный интеллект для всех моделей Galaxy S24. Вероятно, смартфоны получат перевод разговоров и другие функции ИИ.

Когда мы спросили искусственный интеллект Bing, как может выглядеть AI Phone, он показал довольно неожиданный взгляд на устройство:

А еще новые торговые марки ну очень похожи в произношении на «айфон»﻿. Samsung любит шутить над Apple, но впервые это происходит на уровне патента. Остается надеяться, что функции "эйайфона" станут действительно полезными, а не только маркетинговым шагом.

Источник: Galaxy Club