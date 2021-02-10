Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Samsung «эйайфон» против айфона – компания зарегистрировала бренды AI Phone и AI Smartphone

Samsung «эйайфон» против айфона – компания зарегистрировала бренды AI Phone и AI Smartphone

27.11.2023 27 0

Ну совсем не похоже на «айфон»

 

Ожидается, что смартфоны Samsung Galaxy S24 получат новые возможности искусственного интеллекта. Процессоры Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивают аппаратные возможности для этого. Корейская компания зарегистрировала в ЕС и Великобритании торговые марки AI Phone и AI Smartphone.

 

Ранее сообщалось, что Samsung введет генеративный искусственный интеллект для всех моделей Galaxy S24. Вероятно, смартфоны получат перевод разговоров и другие функции ИИ.

 

﻿

 

Когда мы спросили искусственный интеллект Bing, как может выглядеть AI Phone, он показал довольно неожиданный взгляд на устройство:

 

Samsung AI Phone

 

А еще новые торговые марки ну очень похожи в произношении на «айфон»﻿. Samsung любит шутить над Apple, но впервые это происходит на уровне патента. Остается надеяться, что функции "эйайфона" станут действительно полезными, а не только маркетинговым шагом.

 

Источник: Galaxy Club

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 27.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Samsung «эйайфон» против айфона – компания зарегистрировала бренды AI Phone и AI Smartphone