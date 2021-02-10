В сети появились первые живые изображения Samsung Galaxy S24 Ultra

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Где-то мы уже видели этот цвет...

Все ожидают предстоящую серию Samsung Galaxy S24, которую вскоре предстоит презентовать на мероприятии Galaxy Unpacked. Уже было много информации о каждой из моделей линейки процессоров, камер и дизайна. Сегодня всплыли фотографии будущего Galaxy S24 Ultra, которые опубликовал на своей странице X пользователь @DavidMa05368498.

Все подтвердилось! На фотографиях мы можем увидеть скругленную рамку, похожую на титановую, как в iPhone 15 Pro. Также дисплей теперь плоский. Выглядит довольно свежо, учитывая, что в передних моделях довольно долго не менялся дизайн.

Также трудно не заметить "титановый" цвет устройства. Где-то мы уже это видели, не правда ли?

По предварительным данным, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, хотя ожидается, что не на некоторых рынках серия Galaxy S24 будет поставляться на собственном Exynos 2400.

Презентация Galaxy S24 Ultra ожидается в начале следующего года 17 января.

Источник: X