Samsung Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G: ждите ближайший запуск!

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Все что известно сейчас

Приближается запуск среднебюджетных серий Samsung. После некоторых утечек информации о дизайне и спецификациях, Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G наконец-то прошли сертификацию BIS India.

Напомним, смартфоны серии Galaxy A являются одними из самых популярных. Их ценят за качество, длительную программную поддержку и стильный дизайн, напоминающий серию Galaxy S.

Сертификация BIS India не проливает нам свет на конкретные спецификации устройств, однако говорит о ближайших их запусках.

Из предварительных данных нам стало известно, что смартфоны получат несколько обновленный дизайн, более тонкие рамки, младшая модель Galaxy A35 наконец-то избавится от каплеобразного выреза фронтальной камеры.

Ранее Galaxy A35 5G попал в бенчмарк Geekbench, что позволяет нам сделать выводы о производительности и узнать об обновлении по сравнению с предшественником. Он имеет номер модели SM-A356U и оснащен процессором Exynos 1380, тем же процессором, который установлен на Galaxy A54 и M54/F54. И да, это, пожалуй, не самый лучший выбор. Телефон будет изначально оборудован 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 14.

Что касается производительности, Samsung Galaxy A35 набирает 697 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 2332 балла в многоядерном тесте. Остальные детали устройства, включая размер дисплея, характеристики камеры и емкость аккумулятора, остаются неизвестными.

Тем временем Galaxy A55 5G выйдет на рынок с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт, что подтверждено сертификатами TUV Rheinland и 3C. Смартфон может быть представлен в период с апреля по июнь 2024 г. с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Предполагается, что телефон будет иметь SoC Exynos 1480 и графический процессор AMD. Он может обладать аккумулятором емкостью 5000 мАч с 50-мегапиксельным основным датчиком, 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 5-мегапиксельной макрокамерой на задней панели. Фронтальная камера на 32 Мп.

Пока точной даты нет, но многочисленные сертификации говорят о запуске в ближайшие месяцы.