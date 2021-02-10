Почему подэкранной фронталки нет у Galaxy Z Flip 3 и характеристики камер складных Galaxy

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Samsung признает, что камера под дисплеем еще сырая технология

Вчера компания Samsung провела Galaxy Unpacked, на котором показала несколько новинок. Но все же главным дебютантом ивента стал Galaxy Z Fold 3, являющийся третьим поколением первого складного устройство, с которого началась карьера компании в этом сегменте. Выглядит он достойно и инновационности новинке придает подэкранная камера.

Сегодня стало известно, что в качестве селфи-модуля используется датчик Sony IMX471 разрешением 4-мегапикселя. Также подоспели и технические подробности об основной камере. В качестве главного выступает сенсор Sony IMX555 на 12-мегапикселей. Таким же разрешением обладает ультраширик, в основе которого лежит сенсор на Sony IMX258. Третий модуль — телеобъектив на 12 Мп.

Назвали и тот набор датчиков, который получил Galaxy Z Flip 3. В основной камере в качестве главного выступает сенсор Sony IMX563 на 12-мегапикселей, есть широкоугольный модуль Sony IMX258. Для селфи-камеры выбор пал на датчик Sony IMX374 разрешением 10-мегапикселей.

После презентации журналисты решили выяснить у представителей компании, почему подкэранная камера досталась только Galaxy Z Fold 3, а вот Galaxy Z Flip 3 лишили этой фишки. На что получили ответ, что Fold предлагает больший дисплей и тот форм-фактор, которые идеально подходят для расположения камеры под поверхностью экрана. Тогда как для тех, кто приобретет Galaxy Z Flip 3, возможность создавать качественные селфи может оказаться важной чертой.

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Очевидно, что своими словами представители компании подтвердили, что не стоит ожидать многого от подэкранной фронталки. По качеству фоточек она уступает «обычным» селфи-объективам.

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Источник: sammobile