Почему подэкранной фронталки нет у Galaxy Z Flip 3 и характеристики камер складных Galaxy
Samsung признает, что камера под дисплеем еще сырая технология
Вчера компания Samsung провела Galaxy Unpacked, на котором показала несколько новинок. Но все же главным дебютантом ивента стал Galaxy Z Fold 3, являющийся третьим поколением первого складного устройство, с которого началась карьера компании в этом сегменте. Выглядит он достойно и инновационности новинке придает подэкранная камера.
Сегодня стало известно, что в качестве селфи-модуля используется датчик Sony IMX471 разрешением 4-мегапикселя. Также подоспели и технические подробности об основной камере. В качестве главного выступает сенсор Sony IMX555 на 12-мегапикселей. Таким же разрешением обладает ультраширик, в основе которого лежит сенсор на Sony IMX258. Третий модуль — телеобъектив на 12 Мп.
Назвали и тот набор датчиков, который получил Galaxy Z Flip 3. В основной камере в качестве главного выступает сенсор Sony IMX563 на 12-мегапикселей, есть широкоугольный модуль Sony IMX258. Для селфи-камеры выбор пал на датчик Sony IMX374 разрешением 10-мегапикселей.
После презентации журналисты решили выяснить у представителей компании, почему подкэранная камера досталась только Galaxy Z Fold 3, а вот Galaxy Z Flip 3 лишили этой фишки. На что получили ответ, что Fold предлагает больший дисплей и тот форм-фактор, которые идеально подходят для расположения камеры под поверхностью экрана. Тогда как для тех, кто приобретет Galaxy Z Flip 3, возможность создавать качественные селфи может оказаться важной чертой.
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Очевидно, что своими словами представители компании подтвердили, что не стоит ожидать многого от подэкранной фронталки. По качеству фоточек она уступает «обычным» селфи-объективам.
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Источник: sammobile
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