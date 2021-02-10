Samsung Galaxy A53 5G: таким будет преемник хитов продаж

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Но все решит ценник

К числу заметных событий этой недели можно причислить презентацию Galaxy A53 5G, которую Samsung проведет 17 марта. Эта модель интересна уже тем, что станет преемником таких хитов продаж как Galaxy A50, Galaxy A51 и Galaxy A52. И хотя до презентации еще два дня, но в сети появилось немало фотографий новинки и уже слили ее характеристики.

Судя по спецификациям, смартфон станет чуть прокаченной версией Galaxy A33 5G, а главные отличия коснутся объема памяти, экрана и камер. В активе устройства будет Super AMOLED-панель диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфону приписывают 6/8 Гб оперативки, 128/256 Гб постоянной памяти и селфи-модуль на 32-мегапикселя.

Для основной камеры приготовили набор из четырех сенсоров, где главный на 64 Мп с системой оптической стабилизации изображения. Дополнят его ширик на 8 Мп, датчик глубины на 5 Мп и макросенсор с аналогичным разрешением. Galaxy A53 5G предложит батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, операционную систему Android 12 с надстройкой One UI4.1, дисплейный сканер отпечатков пальцев и процессор Exynos 1280.

Здесь также будет водозащита по классу IP67. Весит апарат 190 грамм и толщина корпуса 8,1 мм. Из неприятного — в комплект поставки не входит зарядное устройство.

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Источник: twitter