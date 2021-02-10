Характеристики Samsung Galaxy A33 5G за пару дней до анонса

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По технической части достаточно сбалансированный смартфон

На 17 марта Samsung назначила презентацию новинок серии Galaxy A. Среди дебютантов будет Galaxy A33 5G и незадолго до анонса издание Appuals поделилось характеристиками новинки и показала рендеры.

По данным источника, Samsung Galaxy A33 5G удостоится 6,4-дюймового Super AMOLED-дисплея разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц. Защищать экран будет закаленное стекло Gorilla Glass пятого поколения. Аппаратной основой смартфона станет чип Exynos 1280 в связке с 6 Гб оперативной памяти.

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Galaxy A33 5G предложит флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, операционную систему Android 12 с оболочкой One UI 4.1, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Оснастили смартфон фронталкой на 13 Мп, четверной тыльной камерой 48 Мп (OIS) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (анализ глубины) + 2 Мп (макросъемка).

Предложат NFC, порт USB Type-C, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. К числу фишек новинки можно причислить защиту от влаги по стандарту IP67. Поставляться Galaxy A33 5G будет в белом, черном, синем и персиковом цветах. Запросить за смартфон должны 379 евро.

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Источник: gizmochina