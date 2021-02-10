Характеристики Samsung Galaxy A33 5G за пару дней до анонса
По технической части достаточно сбалансированный смартфон
На 17 марта Samsung назначила презентацию новинок серии Galaxy A. Среди дебютантов будет Galaxy A33 5G и незадолго до анонса издание Appuals поделилось характеристиками новинки и показала рендеры.
По данным источника, Samsung Galaxy A33 5G удостоится 6,4-дюймового Super AMOLED-дисплея разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц. Защищать экран будет закаленное стекло Gorilla Glass пятого поколения. Аппаратной основой смартфона станет чип Exynos 1280 в связке с 6 Гб оперативной памяти.
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Galaxy A33 5G предложит флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, операционную систему Android 12 с оболочкой One UI 4.1, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Оснастили смартфон фронталкой на 13 Мп, четверной тыльной камерой 48 Мп (OIS) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (анализ глубины) + 2 Мп (макросъемка).
Предложат NFC, порт USB Type-C, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. К числу фишек новинки можно причислить защиту от влаги по стандарту IP67. Поставляться Galaxy A33 5G будет в белом, черном, синем и персиковом цветах. Запросить за смартфон должны 379 евро.
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Источник: gizmochina
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