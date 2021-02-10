Samsung Galaxy A53 во всей красе, но без привычной фичи

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Samsung Galaxy A53 будет еще одним смартфоном без 3,5 мм разъема для наушников

Samsung среди тех, кто любит потроллить Apple и пройтись по ней. Был в «карьере» южнокорейского гиганта момент, когда он высмеивал отказ в iPhone от 3,5 мм разъема для наушников. Но после выхода Samsung Galaxy Note 10 компания по-тихому удалила весь контент, где она стебалась над Apple в этом плане. Теперь южнокорейская компания и сама активно проводит кампанию по отказу от 3,5 аудиоразъема.

Количество устройств Samsung, владельцы которых должны будут терпеть тяготы лишения мини-джека, множится. Следующий на очереди — Samsung Galaxy A53. В сеть выложили рендеры смартфона, которые указывают на то, что он лишится гнезда для подключения проводных наушников.

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В плане дизайна в новинке видна преемственность с предшественником. Galaxy A53 получил дисплей с достаточно тонкими рамками. На задней панели установили прямоугольный блок основной камеры, который вмещает четыре датчика изображения. Нижний торец стал пристанищем для динамика, слота для SIM‑карт и карт microSD, а также разъема USB Type-C.

По имеющейся информации, Samsung Galaxy A53 должен дебютировать в первом квартале следующего года, получит AMOLED‑дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальную камеру на 32 Мп и в качестве главного в основной камере будет выступать сенсор на 64 Мп. Работать новинка должна под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.0.

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Источник: letsgodigital