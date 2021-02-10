Samsung Galaxy A54 на Exynos 1380: чего от него ждать?

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Samsung Exynos 1380: сможет ли компания реабилитироваться перед любителями игр в этом году?

Samsung представила новую мобильную платформу под названием Exynos 1380 для смартфонов средней ценовой категории. Этот чип станет сердцем смартфонов Galaxy A54 и M54, готовящихся к релизу в первом квартале 2023 года.

Exynos 1380 – это восьмиядерная SoC, изготовленная по 5-нанометровому техпроцессу. в отличие от предшественника 1280 г. они усилили как процессорную часть, так и графическое ядро. Ее архитектура включает четыре ядра Cortex-A78 вместо двух работающих на частоте 2,4 ГГц и четыре Cortex-A55 (2,0 ГГц). Кроме того, чип оснащен нейронным сопроцессором (NPU) с заявленной производительностью 4,9 TOPS, который улучшит работу искусственного интеллекта и используется в разумных алгоритмах обработки изображений из камеры. Встроенная графика ARM Mali-G68 получила пять вычислительных блоков вместо четырех, что в теории дает прирост в 25% мощности.

Конечно, программная оптимизация имеет не менее важное значение, чем чистая мощность. По сухим цифрам прошлогодний Galaxy A53 должен дарить игровой опыт схожий с аппаратами на Dimensity 920, но на практике имел значительные проблемы с играми. Будем надеяться, что специалисты Samsung сделали работу над ошибками и улучшили оптимизацию своего чипа и системы, потому что если младший А34, в основе которого будет Dimensity 900 будет лучше в играх своего "старшего" брата - инженеры Samsung будут выглядеть не в лучшем свете.

Согласно спецификации, новинка может декодировать 10-битное видео VP9/H.264/HEVC10bit с разрешением до 4K и частотой кадров до 30 fps, а также поддерживает кодеки HEVC, H.264 и VP8. Максимально возможная частота обновления дисплея – 144 Гц, а разрешение датчика камеры – 200 Мп. Кроме того, процессор Exynos 1380 совместим с накопителями UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR4X и LPDDR5.

Интегрированный в мобильную платформу модем поддерживает полосы частоты 5G до 6 ГГЦ и mmWave. Максимальная скорость загрузки составляет 3,6 Гбит/с, отдачи – 1,28 Гбит/с. Что касается навигации – здесь поддерживаются все популярные системы: GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Точная дата релиза устройств на этом чипсете пока неизвестна, но мы очень надеемся, что новый чипсет не испортит впечатление от аппарата, потому что по всем другим параметрам он обещает стать настоящим хитом продаж.

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Источник: 4pda