Samsung Galaxy A72: пентакамера прибыла

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Samsung Galaxy A72 предложит 6 камер и основная будет пятикомпонентной

Как-то так сложилось, что современный и «правильный» смартфон должен предлагать много камер. В числе тех, кто подхватил этот тренд оказалась и Samsung, которая выпустила Galaxy A9 (2018), первым предложивший четыре камеры на тыльной стороне. Сейчас для компании четыре датчика в камере — это максимум. Но никто не обещал, что на этом производитель и остановится.

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Новая цель — пентакамера. Первым в модельном ряду компании смартфоном с пятью датчиками на тыльной стороне станет Samsung Galaxy A72. Правда, два из пяти сенсоров скорее бесполезны, чем действительно помогают создавать качественные фоточки.

Сообщается, что в качестве главного будет выступать датчик на 64-мегапикселя, дополнят который телеобъективом на 8 Мп для 3-кратного оптического зума и широкоугольным модулем на 12 Мп. Завершат ансамбль из пяти модулей датчик глубины 2 Мп и объектив для макросъемки на 5 Мп. Еще одной фишкой камеры Galaxy A72 может стать наличие системы оптической стабилизации изображения. И это будет первый смартфон А-серии с этой фичей.

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Всего камер у Galaxy A72 будет шесть, где одна из них фронтальная на 32-мегапикселя. А вот когда стоит ждать анонс смартфон, не сообщается.

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Источники: sammobile, gsmarena