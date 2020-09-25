Samsung F41 показали в официальном рекламном ролике

276

Перед презентацией новой линейки Samsung F в Сети появляется все больше материалов.

До анонса Galaxy F41 осталось всего пара недель. Презентация запланирована на 8 октября, но индийское подразделение Samsung уже выложило первый ролик, раскрывающий дизайн смартфона.

В описании ролика оставлены ссылки на сайт Samsung, а также на индийскую сеть магазинов электроники Flipkart, где новинка будет доступна для покупки после презентации. Интересно, что F41 – полностью Индийский продукт. Смартфон спроектирован и изготовлен в Индии, а именно на заводе в Нойде.

Полные технические характеристики все еще недоступны, но многие утечки уже дают примерное понимание, что нас ожидает. Дисплей, по нормам Samsung, будет выполнен по технологии Super AMOLED с разрешением FullHD+ и вырезом под фронтальную камеру в виде капли. Однако, несмотря на AMOLED-дисплей, сканер отпечатков будет установлен на задней панели смартфона – сразу видно бюджетное происхождение устройства.

Читать также: Первые подробности о Samsung Galaxy F41﻿

Смартфон порадует очень емкой батареей аж на 6000 мАч – любителям автономности понравится.

Google Play Console и бенчмарк Geekbench дополнительно раскрыли вопрос технических характеристик - чипсет Exynos 9611 с 6 ГБ оперативной памяти, основная камера на 64 Мп и стерео-звучание.

Более подробная информация должна появиться до 8 октября.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Gizchina



https://andro-news.com/news/vivo-pokazali-svoi-pervye-umnye-chasy-vivo-watch.html Vivo показали свои первые умные часы Vivo Watch(в Адм. панель)