Samsung Galaxy Fold6 может получить крепление для стилуса сбоку или сзади – найден патент

66

Магнитный крепеж для стилуса уже имеют некоторые планшеты

Патент Samsung демонстрирует новую конструктивную возможность будущего Samsung Fold6 – встроенный слот для стилуса, впервые в истории серии.



Чтобы использовать стилус из Samsung Galaxy Fold5, пользователям приходилось покупать отдельный чехол с держателем для него. Дополнительный аксессуар может быть громоздким и неудобным, увеличивая размер смартфона и уродуя дизайн. Согласно найденному патенту, стилус может быть прикреплен к Galaxy Fold6, на задней крышке или сбоку смартфона.



Видение Samsung, как указано в патенте, состоит в том, чтобы сделать свои складніе устройства как можно тоньше. Однако интеграция слота для стилуса в устройство может увеличить размер и утолить общий профиль. Новый способ крепления стилуса к наружной части смартфона может стать ключевым элементом дизайна следующего поколения сложных устройств.



Кроме того, патент намекает на новые функции самого стилуса. Он получит несколько кнопок, что открывает множество возможностей для улучшенного взаимодействия.

Этот патент не только решает практическую проблему, но и обещает обогатить пользовательский опыт, предоставляя многофункциональный стилус, легко интегрирующийся с Samsung Galaxy Fold6.

Источник: Studimo