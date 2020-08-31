Samsung Galaxy M51 с большой батарейкой дебютировал в Европе

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«Батарейкомонстра» Samsung Galaxy M51 оценили в 360 евро





В последнее время в модельном ряду Samsung появились смартфоны среднего уровня с аккумуляторами повышенной емкости. Приличной батарейкой обзавелся и Galaxy M51, информация о котором появилась на официальном сайте компании. Эта модель в последнее время не раз была объектом утечек и слухов, а сегодня немецкое подразделение южнокорейского гиганта опубликовало информацию о характеристиках и цене на смартфон.

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Правда, компания решила не называть модель чипа, который лег в основу Galaxy M51, ограничившись упоминанием, что это восьмиядерный процессор. Согласно предыдущим слухам, это Snapdragon 730. Новинку укомплектовали 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, емким аккумулятором на 7000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт и четверной тыльной камерой, где главный датчик на 64 Мп со светосилой f/1.8, а дополняют его широкоугольный модуль на 12 Мп с диафрагмой f/2.2, датчик глубины на 5 Мп и сенсор для макросъемки на 5 Мп.

Внешне Galaxy M51 не отличается от многих современных моделей компании. Это большой дисплей с тонкорамочным дисплеем с круглым отверстием под фронтальную 32-мегапиксельную камеру, а также прямоугольный блок основной камеры. В его активе 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гб и слот для карт microSD до 512 Гб. Руководит работой устройства ОС Android 10 с надстройкой One UI. В Европе за смартфон запросили 360 евро.

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Источник: Samsung