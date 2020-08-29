Lite-версия Samsung Galaxy Z Fold может выйти совсем скоро

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Похоже, слухи о выходе «бюджетной» версии Galaxy Z Fold оказались правдой – о скором выходе рассказали сами Samsung.

По слухам, Samsung работает над тремя другими складными смартфонами, помимо недавно анонсированного Galaxy Z Fold 2. Ожидается, что следующее поколение Galaxy Z Fold 3 будет поддерживать стилус S-Pen и будет иметь еще более внушительный ценник. Другое устройство под названием Galaxy Z Fold S будет оснащено новой складной конструкцией.

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Интереснее всего третий аппарат – облегченная версия Galaxy Z Fold Lite, которая, как ожидается, будет стоить дешевле, чем другие устройства «складной» линейки. Появление Galaxy Z Fold Lite не заставит ждать, так как на сайте Samsung India появилась страница поддержки продукта.

Мы уже знали по предыдущим слухам о том, что предстоящая бюджетная «раскладушка» от Samsung имеет номер SM-F415. Страница поддержки на сайте Samsung India показывает именно этот номер. Похоже, именно Индия станет одним из первых рынков, на котором будет представлена новинка.

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Galaxy Z Fold Lite, по слухам, может быть собран из стекла и алюминия. За работу устройства будет отвечать Snapdragon 865. Скорее всего, устройство будет оценено в $1,099. Другие спецификации Galaxy Z Fold Lite пока неизвестны, но, учитывая появление новых слухов, мы узнаем их очень скоро.

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Источник: My Smart Price



