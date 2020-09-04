LG Velvet может стать первым смартфоном на новом мощном чипе от MediaTek

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Кто бы мог подумать: именно LG Velvet обзаведется модификацией с новым процессором от тайваньской компании.

В мае этого года компания LG представила LG Velvet в качестве замены серии «G». Самое большое различие с предыдущей линейкой заключается в том, что LG Velvet оставил флагманскую родословную в пользу среднебюджетного 5G чипсета - Snapdragon 765G.

При его выходе устройство было довольно дорогим, и не все клиенты остались довольны выбором этого процессора. Сейчас LG пытается решить эту проблему с помощью нового варианта LG Velvet, который использует свежий MediaTek Dimensity 1000C.

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MediaTek Dimensity 1000C - это совершенно новый процессор от известного чипмейкера. В новом чипсете собраны четыре ядра процессора Cortex-A77 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55, работающих на частоте до 2 ГГц. За графику отвечает Mali-G57 MC5. Процессор позволяет с легкостью подключаться к сетям 5G, а также является первым чипом Dimensity от MediaTek, обеспечивающим поддержку двух дисплеев.

LG Velvet с 1000C станет первым смартфоном Dimensity, который выйдет за пределами Китая - пока MediaTek ориентируются только на китайский рынок. С появлением Velvet, вероятно, на Западе станет появляться больше смартфонов на Dimensity.

Кроме мощного чипсета, смартфон также предложит немного уменьшенный аккумулятор емкостью 4000 мАч. Напомним, что глобальный вариант со Snapdragon 765G укомплектуется аккумулятором емкостью 4300 мАч.

Новая версия LG Velvet будет продаваться через магазины оператора T-Mobile. Аппарат будет продаваться в серых и розово-белых цветах, начиная с 10 сентября. LG оценил новую версию смартфона в $588.

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Источник: Android Central



