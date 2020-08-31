За Samsung Galaxy S20 Fan Edition придется отдать кучу денег

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Большую экономию при покупке лайт-версии Samsung Galaxy S20 не обещают





Долгое время Samsung отказывалась от идеи выпуска облегченных версий своих флагманов, но в прошлом году она пошла на эксперимент, выпустив лайт-версии Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Формально упрощенной вариацией должен стать и Galaxy S20 Fan Edition, который станет духовным преемником Galaxy S10 Lite. Но вряд ли его ценник обрадует фанатов компании и сделает модель массовой.

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Изначально ходили слухи, что за Galaxy S20 Fan Edition запросят в районе $750, но инсайдер Эван Бласс назвал другой прайс. И он выглядит впечатляющее. Причем это чувство с налетом огорчения, досады и негатива. Итак, по его данным лайт-версия флагмана будет оценена в $878 или 1148 канадских долларов за версию с 128 Гб постоянной памяти. А кто-то ерничал по поводу $750? Что о цене в почти $900 теперь скажите?

Galaxy S20 Fan Edition приписывают 6,5-дюймовый Super AMOLED Infinity-O дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, чип Exynos 990 или Snapdragon 865 (в зависимости от региона), фронталку на 32 Мп и основную камеру 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Питать смартфон должна батарейка на 4500 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки.

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Источник: sammobile