Samsung Galaxy S20 FE – младший флагман прошлых лет со Snapdragon 865 и 120 гц экраном отдают от 6 881

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КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Мы предлагаем отличную возможность купить флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 FE с качественным дисплеем 120 Гц и тройной камерой по привлекательной цене!

Galaxy S20 FE оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем Full HD+ с плавным обновлением 120 Гц и яркими цветами.

Одним из преимуществ этого флагмана за копейки можно назвать процессор Snapdragon 865 – он до сих пор обеспечивает высокую производительность и стабильную работу, а 12+8+12 Мп тройная камера – фото и видео превосходного качества.

Также смартфон поддерживает 25 Вт быструю зарядку и беспроводную зарядку для 4500 мАч аккумулятора.

Мы предлагаем приобрести Samsung Galaxy S20 FE на AliExpress по цене $184, что составляет 6881,97 грн - это отличная возможность получить флагман по доступной цене﻿







Samsung Galaxy S20 FE – от 6881 грн﻿

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