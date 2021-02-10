Samsung Galaxy S22 не получит фишку Samsung Galaxy Z Fold 3

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Камеру под дисплеем поставят на паузу, технология нуждается в совершенствовании

Одна из наиболее ожидаемых технологий — камера под дисплеем. Несмотря на то, что ZTE, Xiaomi и Samsung уже выпустили свои смартфоны, где фронталка находится под поверхностью экрана, никому из них так и не удалось предложить оптимальное решение. Но можно не сомневаться, что компании не остановятся на достигнутом и будут дальше работать над совершенствованием технологии. Возможно, что-то более стоящее мы увидим в Samsung Galaxy S22?

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Последние слухи ориентируют нас на то, что не стоит рассчитывать на то, что камера под дисплеем будет в серии Galaxy S22. Компания по-прежнему предложит вырез для нее. В случае с Galaxy Z Fold 3 это эксперимент и попытка показать, что компания работает над таким исполнением селфи-модуля. Но технология в нынешнем своем развитии не позволяет сделать ее массовой.

Ожидается, что семейство Galaxy S22 дебютирует в самом начале следующего года. Она получит чипсеты Snapdragon 898 и Exynos 2200, фирменные AMOLED-дисплеи, минимум 6 Гб оперативной памяти и от 128 Гб постоянной, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч и скорость быстрой зарядки составит 45 Вт.

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Источник: phonearena