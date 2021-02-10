Какие регионы получат Galaxy S22 с Exynos 2200, а какие — Snapdragon 898

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У нас есть шанс получить флагман Samsung с новым чипом Exynos 2200

Samsung уже давно находится под прессингом из-за политики предлагать две версии флагманов, где одна получает фирменный чип, а другая — Snapdragon. В последнее время нападки в адрес Exynos участились, и компания должна была отреагировать на них. Ее ответ — выпуск Exynos с графикой AMD, который, как обещают, встряхнет рынок.

Ходили слухи, что роскошь доступа к Galaxy S22 с новым чипом Exynos 2200 получат лишь ограниченное количество регионов, большинство будут довольствоваться устройствами с Snapdragon 898. Среди причин такой избирательности называли сложности с производством Exynos 2200, и невозможность наладить выпуск чипов в достаточном объеме.

Но теперь с просторов Южной Кореи пришла информация, что количество регионов, где Galaxy S22 будет доступен с фирменным чипом, значительно шире, чем ранее предполагалось. Так, вариант с Exynos 2200 получит Южная Америка, Европа и ведутся переговоры о его появлении в США и Китае через некоторых сотовых операторов. Версию с Snapdragon 898 обещают в Южной Корее, Гонконге, Индии и Юго-Восточной Азии.

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Если этот прогноз сбудется, то в наших широтах Samsung Galaxy S22 появится с Exynos 2200 и, значит, будет шанс узнать, каких результатов добилась компания в создании мобильного чипа и насколько участие AMD в этой затее оказалось правильным и эффективным.

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Источник: twitter