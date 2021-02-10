Samsung Galaxy S22 Note: что за модель?

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Samsung Galaxy S22 Ultra может выйти как Galaxy S22 Note

Два года назад в линейке флагманов Samsung появились Ultra-версии, которые предлагают все лучшее по максимальной цене. Это такие универсальные «комбайны», способные решить любую задачу. А чтобы их выгодно выделить на фоне прочей братии компания предпочитала давать им чуть иной дизайн и лучшие камеры.

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Таким должен быть и Galaxy S22 Ultra. Хотя инсайдер @FrontTron сегодня сообщил, что компания откажется от такого нейминга. Старшая модель серии получит название Galaxy S22 Note и станет своеобразной заменой линейки Galaxy Note. Новинка подойдет всем, кому нравился большой и чуть угловатый дизайн Note, а также встроенный отсек для стилуса. Компания действительно постаралась выделить новинку на фоне прочей братии Galaxy S22 и в ней видна порода Note.

Какой в итоге выберет нейминг для своей старшей модели компании, не так уж и важно. Куда важнее то, какими чертами она ее наделит. На данный момент известно, что Galaxy S22 Ultra или Galaxy S22 Note должен предложить 120-герцовый LTPO AMOLED-экран, чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, до 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 45-ваттной зарядкой. Основная камера получит датчики 108 Мп +12 Мп + 10 Мп + 10 Мп.

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Источник: twitter