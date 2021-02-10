Названо одно из главных преимуществ Samsung Galaxy S21 FE

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Samsung Galaxy S21 FE может «из коробки» работать на Android 12 и рассчитывать на три обновления Android

Представляя в прошлом году Galaxy S20 FE, компания Samsung уверяла, что это не разовая акция и смартфон будет иметь продолжение. Но тогда южнокорейский гигант не знал, что пандемия и дефицит чипов переиначат рынок, заставят компанию ввести коррективы в собственные планы. Анонс Galaxy S21 FE отодвинут на следующий год и многие уже всерьез сомневаются, что столь поздний запуск смартфона хорошая идея.

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Что в итоге сможет предложить Galaxy S21 FE своим покупателям? Поговаривают, что одним из конкурентных преимуществ смартфона будет то, что он станет первым устройством компании, кто получит Android 12 «из коробки». Есть вероятность, что новинка сможет претендовать на три крупных обновления зеленого робота и впоследствии получит Android 13, Android 14 и Android 15.

Напомним, что Galaxy S21 FE должны представить 4 января накануне старта ежегодной выставки CES. Ему приписывают 120-герцовый AMOLED‑дисплей, аппаратную платформу Snapdragon 888, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4500 мАч и тройную тыльную камеру 12 Мп + 8 Мп + 12 Мп.

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Источник: phonearena