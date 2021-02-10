Samsung хочет сделать раздвижные смарт-часы

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В сети появился патент с интересной идеей

Тема гибких дисплеев должна добраться и до носимых гаджетов. Еще в 2019 году Nubia показала гибрид смарт-часов и смартфона — Alpha с гибким дисплеем. Устройство вышло в тираж и появилось в продаже. Samsung, которая уже имеет в своем активе несколько смартфонов с гибкими дисплеями, решила сделать смарт-часы с раздвижным экраном.

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Издание Letsgodigital нашло во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности (WIPO) патент компании, в котором описываются умные часы с раздвижным экраном. На эскизах показан Galaxy Watch, где дисплей можно «растянуть» и увеличить полезную площадь на 40%. Не очень понятно за счет чего удается добиться нужного эффекта. Похоже, что это не рулонный экран, часть которого прячется в корпусе и при необходимости его можно вытянуть.

Создается впечатление, что по факту будет три небольших дисплея, один из которых прячется внутри. Интересно, что «дополнительный экран еще и вмещает фронтальную камеру. LetsGoDigital описывает эффект разделения экрана, когда две части экрана могут выполнять разные функции. Например, на одной разместятся элементы управления, а на второй будет отображаться контент.

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Представит ли когда-то Samsung такие раздвижные смарт-часы, неизвестно. Такой гаджет сложно реализовать как с инженерной точки зрения, так и программной. Но сама задумка любопытная.

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Источник: letsgodigital