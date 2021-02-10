Samsung объявила о прекращении поддержки двух флагманов прошлых лет

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Поддержка Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus прекращена

Samsung Galaxy S8 увидел свет в 2017 году и он стал настоящим флагманом для своего времени. До сегодняшнего дня компания регулярно выпускала обновления для этой модели, сохраняя ее актуальность по части программного обеспечения. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Samsung прекращает поддержку Galaxy S8.

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В своем официальном бюллетене обновлений безопасности Samsung официально сообщила, что прекращает поддержку Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. В прошлом году эти смартфоны были переведены на ежеквартальное получение патчей безопасности и вот теперь решено вовсе прекратить распространение заплаток безопасности для них.

Интересно, что это правило не коснулось Galaxy S8 Active, он по-прежнему будет получать обновления безопасности ежеквартально. Продолжается поддержка и модели Galaxy S8 Lite.

Напомним, что Galaxy S8 удостоился чипа Snapdragon 835 или Exynos 8895, 5,8-дюймового Super AMOLED-экрана разрешением 2960х1440 точек, аккумулятора емкостью 3000 мАч и основной камеры на 12 Мп. На рынок смартфон вышел с предустановленной операционной системой Android 7.0 Nougat и последним крупным обновлением стала ОС Android 9.0 Pie.

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Источник: androidauthority