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Samsung Galaxy S20 FE с Snapdragon 865 и без 5G поступил в продажу

05.05.2021 707 0

Стала известна цена 4G-версии Samsung Galaxy S20 FE с Snapdragon 865

После многочисленных слухов и утечек 4G-версия Samsung Galaxy S20 FE с Snapdragon 865 наконец-то поступила в продажу. Напомним, что компания решила отказаться от версии на базе Exynos 990 и выпустила модификацию без поддержки сетей пятого поколения с топовым чипом Qualcomm прошлого года. Этим она решила угодить тем, кто не прочь был бы приобрести «фанатский флагман», но они были ограничены выбором только версии с фирменным процессором компании.

 

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Самый главный вопрос: сколько компания запросила за Samsung Galaxy S20 FE в таком исполнении. Первой страной, где его можно приобрести стала Малайзия и там за него запросили $558 за версию с 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб. На старте продаж ритейлеры готовы отдать эту модель даже со скидкой в $73.

 

Samsung Galaxy S20 FE с Snapdragon 865 и без 5G поступил в продажу – фото 1

 

Еще одной страной, где Samsung Galaxy S20 FE с Snapdragon 865 появился на прилавках магазинов стал Вьетнам. Тут пользователи могут приобрести модификацию 8/256 Гб памяти по цене $672. Но и здесь готовы продать смартфон со скидкой, тут она составляет внушительные $221 и конечный прайс составил $451.

 

В каких еще странах и когда появится 4G-версия Samsung Galaxy S20 FE на базе Snapdragon 865, сведений нет. Но нет сомнений, что ценовая политика может отличаться исходя из региона продаж.

 

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Источник: gizmochina

Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon 865
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.05.2021

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