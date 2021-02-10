Samsung Galaxy S22 в России: цены, сроки приема предзаказов и старта продаж

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Дешевыми флагманы точно не назовешь

До презентации Unpacked остаются считанные дни, анонс Galaxy S22 пройдет 9 февраля. Скрыть в тайне характеристики не удалось, инсайдеры слили досрочно в сеть всю информацию. Как и не удалось удержать в секрете и стоимость новинок. Не только для рынка США и Европы, но и для России. Делимся тем, что стало известно.

Информацией о стоимости флагманов серии Galaxy S22 на территории Российской Федерации поделился ресурс Mobiltelefon. Со ссылкой на свои источники, издание сообщило, что прием предзаказов в России будет проходить с 9 февраля по 11 марта. Уже 12 марта будет дан старт продажам. И, похоже, что в продажу поступят все три модели линейки.

Galaxy S22 будет доступен в двух модификациях с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене 79 990 и 84 990 рублей соответственно. В таких же версия предложат Galaxy S22+, но стоимость возрастет до 94 990 и 99 990 рублей соответственно. Для сравнения в Европе за младшую версию Galaxy S22 с 128 Гб должны запросить 849 евро (73 841руб.), а вариант с 256 Гб обойдется в 899 евро (78 189руб.). Цены на Galaxy S22+ должны составить 1049 евро (91 207руб.) и 1099 евро (95 554руб.) соответственно.

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Уберфлагман Galaxy S22 Ultra в своей младшей модификации предложит 129 990 рублей с 12/256 Гб памяти. Версия с 12/512 Гб обойдется в 139 990 рублей. В Европе эти варианты должны стоить 1349 (117 141руб.) и 1449 евро (125 825руб.) соответственно.

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Источник: mobiltelefon