Дисплей Samsung Galaxy S23 могут согнуть со всех сторон

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Samsung Display может начать массовый выпуск изогнутых панелей с четырех сторон

9 февраля Samsung официально представит линейку флагманов Galaxy S22, ждать этого события осталось совсем недолго. Нет нужды гадать, какие характеристики и дизайн предложат новинки, инсайдеры потрудились на славу слив практически всю информацию в сеть. А вот детали о Galaxy S23 большая загадка, но авторитетный инсайдер Ice Universe уже успел кое-что разузнать.

Так, он располагает сведениями, что Samsung Display может наладить серийный выпуск дисплеев с загнутыми краями по всем четырем сторонам. Подобное решение мы видели в Huawei P40 Pro. Есть вероятность, что такой экран найдет свое применение в будущих флагманах семейства Galaxy S23. Но это только предположение, нет уверенности, что Samsung пойдет на такой шаг. Все же подобные экраны не особо надежны и склонны к ложным срабатываниям из-за случайных нажатий.

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Напомним, что семейство Galaxy S22 удостоится Dynamic AMOLED 2x экранов диагональю от 6,1 до 6,7 дюйма разрешением FullHD+ или QuadHD+. Все три смартфона предложат динамическую регулировку частоты обновления дисплеев, а поверх них установят стекло Gorilla Glass Victus или Gorilla Glass Victus+. У Galaxy S22 матрица должна быть прямой, а старшие собратья предложат изогнутую по кромкам матрицу.

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Источник: twitter