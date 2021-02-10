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Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру с рекордным разрешением

09.05.2022 1254 0

200 Мп все же может появиться во флагмане Samsung

Увеличение количества мегапикселей — главный вектор развития датчиков изображения Samsung. Именно эта компания стала локомотивом новой гонки, и она поспособствовала появлению на рынке устройств, предлагающих камеры с большим количеством мегапикселей. Венцом развития сенсоров южнокорейской компании стал анонс 200 Мп модуля в прошлом году.

 

Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру с рекордным разрешением – фото 1

 

С момента релиза сенсора прошло восемь месяцев, но ни одна компания еще так и не решилась выпустить смартфон с 200 Мп камерой. Также в сети активно поговаривали, что Xiaomi, Vivo и прочие компании не готовы предлагать чрезмерное количество мегапикселей во флагманах и предпочтут установить сенсор с рекордным разрешением в устройствах среднего класса.

 

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Что касается самой Samsung, то она также не проявляет заинтересованности в выпуске смартфона с 200 Мп камерой. Более того, сетевые информаторы указывали на то, что компания также избежит его установки в премиум устройствах, отдав предпочтение моделям попроще. Но сегодня пришло сообщение, что флагман с 200 Мп датчиком у Samsung будет. Он появится в следующем году и им станет Samsung Galaxy S23 Ultra. Так это или нет, узнаем еще не скоро, ведь выход серии Galaxy S23 стоит ждать в феврале следующего года.

 

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Источник: gizchina

Samsung Galaxy S23 Ultra 200 Мп
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.05.2022

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Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру с рекордным разрешением