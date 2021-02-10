Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 удостоятся нового чипа

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Выбор пал на Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который обещает не страдать от проблемы с перегревом

Мы уже не раз рассказывали о том, что Snapdragon 8 Gen 1 оказался не самым удачным чипом. Ситуация с перегревом и троттлингом сложная. Он стал продолжателем дела Snapdragon 888 и «гордо» может именоваться «печкой». Все это понимают и в Qualcomm, поэтому и торопятся с выходом Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который должен стать работой над ошибками.

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Провести ее должны благодаря TSMC и более зрелому 4-нанометровому техпроцессу. Предоставить «трибуну» Snapdragon 8 Gen 1 Plus в своих будущих флагманах намерена и Samsung. Известный поставщик утечек Ice Universe обрадовал фанатов компании известием, что Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 в качестве аппаратной платформы получат Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Радует, что здравый смысл возобладал, и компания предложит чипсет, обладающий меньшими проблемами с тепловыделением. Это оправдано и с точки зрения конструкции складных устройств, где в тесном пространстве комплектующих важно предложить чипсет, лишенный проблем с перегревом.

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Представить Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 должны в августе и на данный момент информации о них практически нет. Известно лишь, что емкость аккумулятора «раскладушки» незначительно увеличится и составит 3400 мАч.

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Источник: twitter