Камера на 200 Мп не для флагманов

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Первыми датчик с рекордным разрешением получат устройства среднего класса

Многие поддались «дурной» моде и на рынке немало смартфонов, предлагающих камеры с высоким разрешением. Заслуга в этом не в последнюю очередь Samsung, которая поставила на поток выпуск сенсоров разрешением 64 Мп и 108 Мп. А в сентябре она и вовсе анонсировала датчик на 200 Мп Samsung ISOCELL HP1.

Гонку пикселей должна поддержать Xiaomi, которая любит все рекордное и с максимальными параметрами. Поэтому никто не сомневается, что компания выпустит смартфон с камерой на 200 Мп и были предсказания, что им станет кто-то из представителей семейства Xiaomi 12. Правда, последние слухи указывают на то, что рекордный датчик компания не планирует использовать во флагманах. Обкатать его должны в устройстве среднего класса.

В то, что Xiaomi может пойти по такому пути, говорит тот факт, что 108 Мп датчик первым предложил Xiaomi Mi Note 10 Pro, который был представителем среднего класса устройств. 200 Мп сенсор появится в одном из смартфонов Vivo, который также уже тестируется.

И это тоже модель из среднего сегмента. Сетевой информатор Digital Chat Station уверяет, что в следующем году во флагманах станет нормой наличие датчика на 50 Мп. Похоже, что производители решили притормозить с наращиванием мегапикселей в аппаратах топового уровня.

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Источник: weibo