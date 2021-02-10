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Результаты очень обнадеживающие

Компания Samsung недавно провела обширную презентацию, где показала много новых устройств. После этого события основной фокус внимания инсайдеров снова переключился на будущую линейку Galaxy S24. Коллеги из MySmartPrice обнаружили в базе Geekbench результат Samsung Galaxy S24+ для США под номером модели SM-S926U.

Список показывает, что смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 SoC с максимальной тактовой частотой 3,30 ГГц и базовой тактовой частотой 2,27 ГГц.

Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и работает на базе операционной системы Android 14. В тесте Geekbench он получил отличные результаты, превысив отметку в 2000 баллов в одноядерном тесте с результатом 2223. Не менее впечатляющим является то, что он набрал 6661 балл в многоядерном. тесте Geekbench 6.

Это первый пример производительности нового процессора на коммерческом устройстве и учитывая, что это еще прототип, результаты очень неплохие.

Американский рынок, очевидно, получит смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, однако неизвестно, какие регионы получат внутренние чипы Exynos 2400.

Чипы Exynos обычно отставали в производительности и эффективности по сравнению с аналогами Qualcomm Snapdragon. Но новый 10-ядерный Exynos 2400 может в этом году и удивить нас, поэтому будем ждать результатов с ним.

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Источник: mysmartprice