Samsung Galaxy Xcover 7: $399 за защищенный смартфон с военными стандартами

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НОВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ СМАРТФОН

Появилась информация о новом защищенном смартфоне от Samsung - модели Galaxy Xcover 7. Его ориентировочная цена составит около $399.

Xcover 7 будет иметь сертификацию IP68 и военный стандарт MIL-STD-810H. То есть будет выдерживать падение с 1.2 метров и погружение в воду.

Технические характеристики следующие: чипсет MediaTek Dimensity 6100+, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти, 6.6-дюймовый FHD экран, батарея 4050 мАч. Также 50 Мп основная камера, 5 Мп фронталка и разъем для наушников.

Galaxy Xcover 7 ориентирован в первую очередь на военных и работников нуждающихся в надежном смартфоне. Ожидается презентация в течение 2 недель.

Хотя функции и уступают топовому Galaxy S, однако за $399 Xcover 7 может стать достойной альтернативой для людей, которым нужен защищенный смартфон со стабильным ПО.

Источник - android authority