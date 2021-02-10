Samsung ISOCELL HP3 станет еще одним датчиком изображения на 200 Мп

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Компания не отказывается от идеи выпуска сенсоров с большим разрешением

Количество мегапикселей — один из давних и избитых маркетинговых приемов, который до сих пор активно используется на рынке. Он построен на принципе «чем больше, тем лучше». Большое количество мегапикселей в своих датчиках особо любит предлагать Samsung, которая первой на рынке предложили сенсор ISOCELL HP1 на 200 Мп. На рынке до настоящего времени нет ни одного смартфона с ним, но это не влияет на планы компании и дальше выпускать датчики с рекордным разрешением.

Пришло сообщение, что Samsung работает на сенсоре ISOCELL HP3 разрешением 200 Мп. Каких-то технических подробностей о нем нет. Известно лишь разрешение и сказано, что основная ставка будет сделана на усовершенствовании вычислительных алгоритмов и технологии биннига пикселей Nonacell.

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Ходят слухи, что Samsung оснастит Galaxy S23 Ultra основной камерой на 200 Мп. Интерес к сенсору с рекордным разрешением проявили такие компания как Motorola, Vivo и Xiaomi, которые работают над мобильными устройствами с ним. Предполагается, что первопроходцем станет Motorola Frontier, а Xiaomi и Vivo установят 200 Мп сенсор в устройствах среднего класса.

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Источник: phonearena