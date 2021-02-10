Samsung готовит доступный планшет на Exynos – неизвестное устройство засветилось в GeekBench

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Между бюджетником и субфлагманом

Похоже, Samsung не собирается останавливаться в выпуске новых планшетов. Компания готовит еще одну бюджетную модель, которая разместится между дешевым Galaxy Tab A9 и субфлагманским Tab S9 FE.

Неизвестный планшет с моделью SM-P620 появился в базе Geekbench. Вероятно, он получит название Tab S9 Lite, или Tab A10.

По данным тестов, устройство оснастят процессором Exynos 1280, 4 ГБ ОЗУ и Android 14. Этот чип размещается по производительности посередине между более слабым Exynos в Tab A9+ и более мощным в Tab S9 FE.

Итак, новый планшет Samsung станет еще одним вариантом для ищущих устройство этой компании. Его успех будет зависеть от трех параметров – цена, размер, дата выхода. Надеемся, бренд «попадет в яблочко!»

Источник - 91mobiles