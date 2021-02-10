Samsung хочет, чтобы на прилавках магазинов LG появились не только iPhone, но и ее смартфоны

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Не производите своих смартфонов — дайте нам торговать нашими

После того, как LG покинула рынок смартфонов, чуть скуднее стал ассортимент гаджетов в магазинах компании. Не пустовать же полкам без дела и почему бы не воспользоваться уже налаженной сетью розничных точек в Южной Корее? Так решили в Apple и взялись договариваться с LG, чтобы начать продавать свои продукты в ее магазинах.

Но такая перспектива не обрадовала Samsung. Она утверждает, что, если LG начнет торговать продуктами Apple — это будет идти вразрез с тем соглашением, которое заключили две компании в 2018 году. Оказывается, три года назад они четко оговорили правила игры: в магазинах LG реализуются только устройства LG, а в магазинах Samsung, соответственно, только ее аппараты.

Samsung боится того, что продажи iPhone в фирменных магазинах LG, приведут к снижению доли ее 5G-смартфонов. Напомним, что по итогам первого квартала нынешнего года Apple стала лидером в нише 5G-устройств, тогда как у Samsung четвертая позиция.

Со своей стороны, LG уверяет, что ничего не нарушит своим соглашением с Apple. По ее мнению, договоренность с Samsung утратила силу на том основании, что оно содержит пункт, позволяющий изменить его на случай каких-то существенных изменений в бизнесе одной из компаний. Закрытие мобильного подразделения LG и считает таким серьезным изменением.

Чтобы найти «управу» на LG, Samsung обратилась за помощью к трем крупнейшим сотовым операторам в Южной Корее с просьбой оказать на нее давление, и чтобы смартфоны Galaxy появились на прилавках магазинов LG рядом с iPhone.

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Источник: gsmarena