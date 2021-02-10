Samsung и Apple поменялись местами, опубликован квартальный отчет от Canalys

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Квартальный отчет Canalys объявил об очередной смене лидера

Canalys опубликовала предварительный отчет о мировом рынке смартфонов за первый квартал этого года. Глобальный экономический кризис достаточно сильно ударил по мировому рынку смартфонов.

Согласно приблизительным данным, поставки в первом квартале 2023 года упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и такая негативная динамика продолжается уже пятый квартал подряд.

Samsung вновь завоевала первое место у Apple из-за снижения интереса к серии iPhone 14 Pro, а китайская Xiaomi хоть и потеряла еще немного рынка, но сумела остаться на третьем месте.

Samsung вернул себе лидерство в отрасли в ожесточенной борьбе с Apple

Противостояние двух гигантов мобильной индустрии продолжается уже много лет, и после очередного ежегодного взлета купертиновцев во время рождественских праздников они снова отдали желтую майку лидеру своим корейским коллегам.

Доля компании Samsung выросла за последний квартал с 20 до 22% мирового рынка. Этому поспособствовала очень удачная флагманская линейка S23 и неплохие представители A серии. У Apple дела обстояли гораздо хуже. Американская компания получила лишь 21% рынка, что ознаменовало падение по сравнению с 25% в 4 квартале 2022 года.

Текущие доли трех китайских компаний, занимающих остальные места в пятерке лидеров, не изменились по сравнению с предыдущим кварталом. У Xiaomi, OPPO и Vivo – 11%, 10% и 8% рынка соответственно. И на графике видно, что доля OPPO держится на одном уровне уже в течение 5 кварталов, а Xiaomi и Vivo за последние 2 квартала были в серьезном пике.

Что будет с рынком смартфонов в будущем?

Аналитик Canalys Саньяма Чаурасия сделал определенные выводы и прогнозы на будущее:

Макроэкономические условия в начале 2023 года несколько улучшились. Это позволило крупнейшим игрокам рынка больше инвестировать в рекламные акции и другие маркетинговые мероприятия.

Однако потребительский спрос оставался безжизненным, что прежде всего объясняется высокой инфляцией. В большей степени это было заметно в бюджетном сегменте.

В свою очередь слабый спрос заставляет производителей сокращать объемы производства, поскольку они стремятся избавиться от имеющихся складских запасов. А это негативно влияет на цепочки снабжения компонентов в долгосрочной перспективе.

Предполагается, что первые признаки обновления рынка появятся уже во 2 квартале 2023 года. К настоящему времени производители избавятся от значительной части своих складских запасов и начнут реализовывать новые модели.

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Источник:gsmarena