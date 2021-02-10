Samsung идет на рекорд — датчик разрешением 576 Мп

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Но не для смартфонов, а дронов, медоборудования и автопилотов

В 2019 году стартовал новый виток мегапиксельной гонки, которая и не думает прекращаться. Появились датчики на 48, 64 и даже 108 мегапикселей. Это не совсем «честные» мегапиксели, ведь здесь основную роль играет фильтр Quad Bayer или биннинг пикселей, но на выходе действительно можно получить изображение с высоким разрешением.

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В авангарде мегапиксельной гонки идет Samsung, которая совсем недавно вновь подняла планку, выпустив датчик ISOCELL HP1 разрешением 200 мегапикселей. Но и это не предел. Компания всерьез рассматривает возможность и дальше наращивать количество мегапикселей.

Так, еще в прошлом году вице-президент Samsung и глава подразделения по производству датчиков Йонгин Пак заявил, что человеческий глаз способен различать изображения разрешением около 500 Мп, тогда как современные датчики предлагают снимки со значительно более скромным разрешением. Они поставили перед собой цель создать датчик на 600 Мп, который превзойдет по остроте зрения возможности человеческого глаза.

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Правда, на его создание уйдет несколько лет и инженерам придется решить, как обойти целый ряд ограничений. Тем не менее, Samsung настроена решительно и по последним слухам планирует представить сенсор на 576 Мп где-то в 2025 году. Но сам датчик ориентирован не на мобильные камеры. Он найдет свое применение в квадрокоптерах, медицинском оборудовании и системах автопилотирования.

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Источник: sparronews